Как похвастаться четырьмя квартирами и случайно вызвать налоговую

Красивая жизнь в соцсетях официально перестала быть безопасной. Вслед за крупными блогерами-миллионниками под прицел фискальных органов начали попадать и обычные пользователи.
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Fishki.net - Сайт хорошего настроения302 подписчика
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