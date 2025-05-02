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  • Виктор Луговой
    Что-то в картинке не то... Когда у Третьяка был (по первости и очень недолго, а дальше только на тренировках) шлем JO...Ротенберг выложил...
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    Вот молодца, надо было ещё накатить в табло!Демар Дерозан изб...

Де Брюйне после гола «Вулверхэмптону»: «Знаю, что все еще могу играть здесь. Партнеры сказали, что им тоже грустно из-за моего ухода. У меня в «Сити» остался всего один домашний матч»

«Я все еще наслаждаюсь игрой, и у нас еще остается незаконченное дело. Сегодня была тяжелая игра, но мы нашли способ победить.

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