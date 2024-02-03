Сенатор заявил, что в НАТО не поддержат идею Лондона о присутствии на Украине

Global look press/ZUMAPRESS.com/Serhii Hudak Большинство стран НАТО не поддержит инициативу Великобритании направить на Украину экспедиционный корпус альянса, поскольку при начале прямого конфликта с Россией ответ Москвы будет касаться не только Киева, заявил в беседе с РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
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