Сенатор заявил, что в НАТО не поддержат идею Лондона о присутствии на Украине

Global look press/ZUMAPRESS.com/Serhii Hudak Большинство стран НАТО не поддержит инициативу Великобритании направить на Украину экспедиционный корпус альянса, поскольку при начале прямого конфликта с Россией ответ Москвы будет касаться не только Киева, заявил в беседе с РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.