Театр абсурда
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Театр абсурда

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Заявление МИД России к свежесочинённому это другину МОК

Заявление МИД России к свежесочинённому это другину МОК

МИД России - о заявлении МОК, что российских атлетов отстранили за «нарушение олимпийского перемирия»: «✔️ Комментарий пресс-службы МОК рассматриваем как проявление дискриминации со стороны руководства МОК.

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