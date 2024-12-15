Политолог Елисеева: Вряд ли Трамп начнет уголовное преследование Байдена

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог Наталия Елисеева высказала мнение о том, что после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа Джо Байдену не грозит уголовное преследование из-за его решения и скандала вокруг фигуры Хантера Байдена.