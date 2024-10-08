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Царьград

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Польский миллиардер выгнал своих сыновей из совета директоров компании ZE PAK

Польский миллиардер выгнал своих сыновей из совета директоров компании ZE PAK

Это произошло из-за семейного конфликта, который привел к падению акций компании на 3,3%.Владелец польской энергетической компании ZE PAK Зигмунт Солорж исключил своих сыновей Тобиаса Солоржа и Петра Зака из наблюдательного совета компании.

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