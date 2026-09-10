ВДНХ открыл фестиваль урожая с гигантскими овощами и кулинарным шоу

На "Городской ферме" ВДНХ стартовал фестиваль "Битва гигантов". Гости могут насладиться выставкой овощей-гигантов, кулинарным шоу и парадом костюмов на воде.
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