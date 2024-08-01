Риелтор Апрелев раскрыл причины резкого роста цен на земельные участки

За год в России стоимость земельных участков подскочила на 25% и обогнала цены на загородные дома. В первую очередь такая ситуация связана с "колоссальным" развитием инфраструктуры загородной территории, объяснил вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев в беседе с Общественной Службой Новостей.