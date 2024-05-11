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Ярославский сексолог рассказал, как женщине достичь оргазма

Сексолог Юрий Андреев из Ярославля рассказал изданию 76.RU рассказал, как женщине достичь оргазма. По его словам, одна из самых важных сексуальных стадий — это прелюдия, или предварительные ласки, где происходит процесс возбуждения.

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