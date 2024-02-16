Советник главы ДНР: ВСУ пытаются вывести несколько подразделений из-под Донецка

Советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что Вооружённые силы Украины предпринимают попытки вывести несколько своих подразделений с некоторых укрепрайонов под Донецком.
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