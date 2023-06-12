Юрий Бурлачко поздравил кубанцев с Днём России

Председатель Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко опубликовал поздравление в честь Дня России.Руководитель кубанского парламента обратился к согражданам и отметил, что 12 июня — главный государственный праздник, он объединяет всех тех, кто любит свою страну и уважает ее богатую историю, а также тех, кто гордится ратными подвигами своих предков и современников, работает на благо России и стремится к ее процветанию.