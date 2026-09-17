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ИА Регнум

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Памфилова отметила поддержку россиянами трехдневного формата выборов

Памфилова отметила поддержку россиянами трехдневного формата выборов

Россияне поддерживают формат проведения выборов в течение нескольких дней. Об этом 17 сентября заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

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