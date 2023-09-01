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Более 100 тысяч семей Подмосковья получили выплаты на школьную форму

Более 100 тысяч семей Подмосковья получили выплаты на школьную форму

Для школьников Подмосковья и их родителей предусмотрены различные меры поддержки. Например, к новому учебному году более 100 тысяч многодетных семей получили выплаты на школьную форму, а первоклассникам вручили 3,5 тысячи подарочных наборов.

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