Более 100 тысяч семей Подмосковья получили выплаты на школьную форму

Для школьников Подмосковья и их родителей предусмотрены различные меры поддержки. Например, к новому учебному году более 100 тысяч многодетных семей получили выплаты на школьную форму, а первоклассникам вручили 3,5 тысячи подарочных наборов.
Для школьников Подмосковья и их родителей предусмотрены различные меры поддержки. Например, к новому учебному году более 100 тысяч многодетных семей получили выплаты на школьную форму, а первоклассникам вручили 3,5 тысячи подарочных наборов.
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