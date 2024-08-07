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Верещук: Гуманитарный коридор на границе Украины и РФ закрыт из-за атаки ВСУ

Верещук: Гуманитарный коридор на границе Украины и РФ закрыт из-за атаки ВСУ

Глава ведомства киевского режима по интеграции утерянных регионов Ирина Верещук проинформировала о том, что гумкоридор, по которому с территории Российской Федерации можно было попасть на Сумщину, оказался закрыт.

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