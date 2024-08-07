Верещук: Гуманитарный коридор на границе Украины и РФ закрыт из-за атаки ВСУ

Глава ведомства киевского режима по интеграции утерянных регионов Ирина Верещук проинформировала о том, что гумкоридор, по которому с территории Российской Федерации можно было попасть на Сумщину, оказался закрыт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии