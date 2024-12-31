В 2025 году автовладельцев России ждут новые правила и штрафы

С начала 2025 года для российских водителей вступают в силу сразу несколько значимых изменений. Увеличение штрафов, введение общего полиса ОСАГО для России и Белоруссии, а также автоматическая проверка страховок через камеры — основные новшества, пишет РЕН-ТВ.