Боится России – кандидат на пост президента Польши Навроцкий купил оружие Евгения КомароваКароль Навроцкий, баллотирующийся на пост президента Польши, заявил, что приобрёл пистолет после того, как в России против него возбудили уголовное дело.
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