Диану Шурыгину заставили мыть полы и туалет в СИЗО «Печатники» — её узнали сокамерницы и сразу подкинули работёнки, пишут СМИ.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Диану Шурыгину заставили мыть полы и туалет в СИЗО «Печатники» — её узнали сокамерницы и сразу подкинули работёнки, пишут СМИ.
Свежие комментарии