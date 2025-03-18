Украина начала применять новое химоружие повышенной токсичности

МОСКВА, 18 марта, ФедералПресс. Солдаты ВСУ начали применять новое химическое оружие. Оно обладает повышенной токсичностью – после соприкосновения с веществом пострадавшему требуется незамедлительная помощь врачей и диализ.
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