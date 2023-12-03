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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хави: «Нет ощущения, что моя должность когда-либо была под угрозой. Уверен, у «Барсы» будет очень хороший сезон»

Хави: «Нет ощущения, что моя должность когда-либо была под угрозой. Уверен, у «Барсы» будет очень хороший сезон»

Сейчас каталонский клуб занимает 4-е место в таблице Ла Лиги, на 7 очков отставая от «Реала» и «Жироны», которые делят первое место.

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