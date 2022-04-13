Жертвы, на которые женщина никогда не должна идти ради мужчины. Довольно часто, пытаясь сохранить отношения и угодить любимому мужчине, женщины идут на определенные уступки и жертвы, искренне надеясь, что избранник по достоинству оценит их действия.