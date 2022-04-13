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Жертвы, на которые женщина никогда не должна идти ради мужчины

Жертвы, на которые женщина никогда не должна идти ради мужчины

Жертвы, на которые женщина никогда не должна идти ради мужчины. Довольно часто, пытаясь сохранить отношения и угодить любимому мужчине, женщины идут на определенные уступки и жертвы, искренне надеясь, что избранник по достоинству оценит их действия.

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