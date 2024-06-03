Нурмагомедов попросил Трампа остановить бойню в Палестине, но не вспомнил об агрессии Украины

Представитель Республиканской партии, кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянину Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине.
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