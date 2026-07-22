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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасова о заявке на Гран-при среди юниоров в Китае: «У нас очень сильный состав. Думаю, они будут побеждать»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила состав сборной России на первый этап Гран-при среди юниоров в Сиане.

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