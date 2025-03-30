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Цифры впечатляют: Мишустин выступил с ежегодным отчетом в Госдуме

Цифры впечатляют: Мишустин выступил с ежегодным отчетом в Госдуме

«Молодежи и детям» посвящен отдельный новый национальный проект. Один из 19. О них подробно рассказал на неделе премьер Михаил Мишустин.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А что не впечатляться цифрам, а вот реально все куда печальнее. Жаловались что маленькие кухни в хрущевках, зато теперь кухонь нет вообще студии стали, осталось еще все пространство объединить с ванной и туалетом и будет Российское ноу хау. Ах да теперь квартиры стали строить меньше чем хрущевки, осталось как в Японии капсулы для ночлежки строить. Что растет в России? Газпром с убытками, которые очередными повышениями тарифов хотят  для населения хотят компенсировать, как и электроэнергию, непомерным ростом услуг ЖКХ, рост цен на продовольствие, медикаменты и т.д. Инфляция более 19,7% по данным росстата, а на деле на продукты эконом класса выросли более чем от 50% и более. Это то что потребляет подавляющая часть населения. Потребление на душу населеия падает. То что пополнять бюджет не за счет роста экономики, а увеличением, налогов, штрафов и принятием новых и т.д. и перенос всех своих провалов в реформах за счет населения стало нормой экономической политики &quot;эффективной&quot; властью... Чему радоваться? Где реальные достижения и в чем?
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