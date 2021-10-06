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С 27 октября игры для PS3 и PS Vita в PS Store нельзя будет купить с помощью карт или платежных систем

С 27 октября игры для PS3 и PS Vita в PS Store нельзя будет купить с помощью карт или платежных систем

Sony продолжает поэтапно отправлять старые консоли на покой. Теперь компания объявила, что с 27 октября на PS3 и PS Vita больше нельзя будет покупать игры в PS Store, используя кредитные или дебетовые карты либо платежные системы вроде PayPal.

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