Неизвестный летательный аппарат потерпел крушение в Ормузском проливе примерно в 02:00 по местному времени 24 июля.
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Неизвестный летательный аппарат потерпел крушение в Ормузском проливе примерно в 02:00 по местному времени 24 июля.
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