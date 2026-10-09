Содружество несбывшихся надежд: 35 лет СНГ в поисках смысла

Тридцать пять лет – солидный возраст для любого политического союза. За это время можно построить новую империю или, как минимум, создать единый экономический центр силы.
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