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Экс-депутат Рады потребовал от Зеленского передать власть парламенту

Экс-депутат Рады потребовал от Зеленского передать власть парламенту

Бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский призвал Владимира Зеленского уйти в отставку и передать полномочия украинскому парламенту на фоне разногласий Киева с Вашингтоном.

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