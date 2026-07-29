Макеева: в каждом освобожденном городе ДНР зафиксированы зверства ВСУ

Замглавы правительства ДНР Ольга Макеева заявила ТАСС, что в каждом освобожденном городе республики зафиксированы преступления против детей, совершавшиеся сторонниками киевского режима, включая солдат ВСУ.
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