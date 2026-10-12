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Регионы России

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Еврокомиссия инициирует кампанию против Росатома на фоне строительства АЭС Пакш-2 в Венгрии

Еврокомиссия инициирует кампанию против Росатома на фоне строительства АЭС Пакш-2 в Венгрии

Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что главным инициатором развернутой в Европе информационной кампании против корпорации «Росатом» и участия ее в строительстве АЭС «Пакш-2» в Венгрии является руководство Еврокомиссии.

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