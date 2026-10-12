Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что главным инициатором развернутой в Европе информационной кампании против корпорации «Росатом» и участия ее в строительстве АЭС «Пакш-2» в Венгрии является руководство Еврокомиссии.