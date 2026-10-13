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Профессор Продеус: лишний вес способствует развитию как минимум 13 видов рака

Профессор Продеус: лишний вес способствует развитию как минимум 13 видов рака

Доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус рассказал, что избыточная масса тела способствует развитию как минимум 13 видов рака и связана с сердечно-сосудистыми рисками.

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