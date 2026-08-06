Объективный контроль пожаров на складах в Броварах Киевской области после ночного удара, снятый реактивной "Геранью-4 сикер".
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Объективный контроль пожаров на складах в Броварах Киевской области после ночного удара, снятый реактивной "Геранью-4 сикер".
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