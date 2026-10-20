Мы часто смотрим вниз, чтобы не оступиться, или в экран смартфона, чтобы скоротать время. А в это время прямо под носом творится тихое волшебство: в заборе кто-то предусмотрительно проделал лаз для ежей, на шляпке гриба веточки сложились в цифру 17, а на лапе кошки красуется пятно в форме.
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