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Гетц, выступающий против помощи Украине, отказался от поста, предложенного Трампом

Гетц, выступающий против помощи Украине, отказался от поста, предложенного Трампом

Гетц отказался от поста генпрокурора США, предложенного Трампом.Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц объявил о снятии своей кандидатуры с рассмотрения на пост генерального прокурора и главы министерства юстиции США.

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