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В Екатеринбурге подняли зарплату водителям "Гортранса"

В Екатеринбурге подняли зарплату водителям "Гортранса"

В мэрии уверены, что после десятипроцентной индексации зарплата станет более привлекательной и кадровый дефицит будет преодолёнЗарплата водителей и кондукторов ЕМУП "Гортранс" увеличена с января 2024 года на 10 процентов.

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