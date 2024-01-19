В Екатеринбурге подняли зарплату водителям "Гортранса"

В мэрии уверены, что после десятипроцентной индексации зарплата станет более привлекательной и кадровый дефицит будет преодолёнЗарплата водителей и кондукторов ЕМУП "Гортранс" увеличена с января 2024 года на 10 процентов.
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