Педагог поговорил с «сотрудником ФСБ» и лишился 1,7 млн рублей

К полицейским Санкт-Петербурга за помощью обратился преподаватель монументально-декоративного искусства одного из университетов города, лишившийся 1,7 млн рублей после разговора с мошенниками, передают «Известия».
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