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На саммите НАТО склоки из-за денег: в альянсе спорят, кто и сколько должен платить

На саммите НАТО склоки из-за денег: в альянсе спорят, кто и сколько должен платить

Денежный вопрос – один из главных на юбилейном, 75-м саммите НАТО, проходящем в Вашингтоне. REUTERS Денежный вопрос – один из главных на юбилейном, 75-м саммите НАТО, проходящем в Вашингтоне.

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