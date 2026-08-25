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Черчесов о переходе Батракова в «Галатасарай»: «Правильный шаг в правильный клуб. Парень созрел. Как говорил Бесков, все надо делать вовремя»

Тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поддержал решение полузащитника Алексея Батракова перейти из «Локомотива» в «Галатасарай».

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