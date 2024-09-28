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Закон, порядок, государство

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Более 500 прыжков с парашютом совершили десантники Псковского гвардейского соединения ВДВ в ходе десантирования на площадку приземления «Кислово»

Более 500 прыжков с парашютом совершили десантники Псковского гвардейского соединения ВДВ в ходе десантирования на площадку приземления «Кислово»

В ходе совершения прыжков военнослужащие соединения показали смелые и решительные действия, а также умение хладнокровно выполнять задачу в любых условиях обстановки.

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