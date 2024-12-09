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В России оценили заявления Трампа по Украине

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил заявления избранного президента США Дональда Трампа по Украине, отметив, что тот начинает конкретизировать свою программу внешней политики.

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