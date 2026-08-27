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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брылин об усилении «Динамо» Минск: «Нужен еще один крайний нападающий. Центральная ось укомплектована»

Главный тренер минского « Динамо »  Сергей Брылин  высказался о возможном усилении состава. Сегодня «Динамо» обыграло «Ак Барс» со счетом 2:1 в матче Кубка мэра Москвы .

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