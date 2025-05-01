Трамп подтвердил заключение соглашения по полезным ископаемым с Украиной

Он заявил, что на месте раскопок будет «американское присутствие» Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на заседании кабмина подтвердил факт подписания соглашения по доступу США к полезным ископаемым Украины.
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