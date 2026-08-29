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«Борьба с иноагентами и поддержка семей»: Володин опубликовал третью часть законов, вступающих в силу в сентябре

«Борьба с иноагентами и поддержка семей»: Володин опубликовал третью часть законов, вступающих в силу в сентябре

Председатель ГД Вячеслав Володин опубликовал в своем канале в МАХ третью часть законов, которые вступают в силу в октябре.

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