«Борьба с иноагентами и поддержка семей»: Володин опубликовал третью часть законов, вступающих в силу в сентябре

Председатель ГД Вячеслав Володин опубликовал в своем канале в МАХ третью часть законов, которые вступают в силу в октябре.
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