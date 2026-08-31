Экономист Кульбака отметил причины снижения инфляции летом

Экономисты объяснили замедление роста цен завершением топливного скачка и сезонным удешевлением овощей.
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