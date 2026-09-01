Трамп заявил о потере контроля над ситуацией с преступностью в Чикаго

В Чикаго вышла из-под контроля ситуация с преступностью, заявил президент США Дональд Трамп.«Хуже, чем сейчас, еще никогда не было! В эти выходные 41 человек получил огнестрельные ранения, 3 человека погибли.
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