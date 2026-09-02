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Теракт в Севастополе. Взорвался автомобиль, водитель госпитализирован

Теракт в Севастополе. Взорвался автомобиль, водитель госпитализирован

Утром 2 сентября в Гагаринском районе Севастополя на улице Колобова прогремел взрыв. По данным Mash, новый инцидент произошел в нескольких сотнях метров от места предыдущего теракта.

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