Самолет авиакомпании NordStar экстренно приземлился в Екатеринбурге из-за ухудшения самочувствия пассажира

Несколько часов назад в екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла непредвиденная ситуация - самолет авиакомпании NordStar, который должен был вылететь из Красноярска в Санкт-Петербург, экстренно приземлился на территории региона.
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