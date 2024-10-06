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В Петербурге суд арестовал чиновника по делу о получении взятки

В Петербурге суд арестовал чиновника по делу о получении взятки

В Петербурге суд арестовал чиновника Шарипова по делу о получении взятки Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал заместителя председателя городского комитета по инвестициям Максима Шарипова по делу о получении взятки.

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