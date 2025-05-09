Белоусов: российские бойцы в ходе СВО самоотверженно борются с неонацистами

РИА Новости/Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости В ходе специальной военной операции российские бойцы самоотверженно борются с неонацистами и образцово решают поставленные перед ними задачи, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
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