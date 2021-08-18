Daily Storm

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Вербовали мусульман: ФСБ задержала двух главарей «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

Вербовали мусульман: ФСБ задержала двух главарей «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

Силовики также задержали троих участников запрещенной в РФ террористической организацииВ Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух главарей и троих участников запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

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