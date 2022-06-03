Любая речь: языки народов России предложили включить в ЕГЭ

Родные языки и литературу народов России предлагают включить в ЕГЭ. Сейчас эти предметы преподают в школах, однако использовать их при поступлении в университеты практически невозможно, обращают внимание авторы законопроекта, внесенного в Госдуму.
Родные языки и литературу народов России предлагают включить в ЕГЭ. Сейчас эти предметы преподают в школах, однако использовать их при поступлении в университеты практически невозможно, обращают внимание авторы законопроекта, внесенного в Госдуму.
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