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Любая речь: языки народов России предложили включить в ЕГЭ

Любая речь: языки народов России предложили включить в ЕГЭ

Родные языки и литературу народов России предлагают включить в ЕГЭ. Сейчас эти предметы преподают в школах, однако использовать их при поступлении в университеты практически невозможно, обращают внимание авторы законопроекта, внесенного в Госдуму.

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